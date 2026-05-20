Durante a Caravana 3D em Bauru, o Governo de SP informa que realizará, nesta quinta-feira (21), uma série de entregas e anúncios no Hospital das Clínicas (HC) de Bauru. "As iniciativas reforçam a ampliação da capacidade assistencial da unidade e consolidam novos serviços especializados para atendimento regional", afirma a assessoria de comunicação do Palácio dos Bandeirantes.

Entre os destaques estará a entrega da ampliação do Ambulatório de Especialidades do HC Bauru. Antes voltado principalmente ao atendimento de pacientes com anomalias craniofaciais e perda auditiva, o ambulatório passa a contar com novas especialidades médicas, ampliando o acesso da população a consultas e acompanhamento especializado.

Também será realizado o anúncio do aumento dos serviços do Centro de Radiologia do hospital e a ampliação do setor de hemodiálise, que contará com 31 novas poltronas e capacidade para atendimento de cerca de 180 pacientes.