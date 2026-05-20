Durante a Caravana 3D em Bauru, o Governo de SP informa que realizará, nesta quinta-feira (21), uma série de entregas e anúncios no Hospital das Clínicas (HC) de Bauru. "As iniciativas reforçam a ampliação da capacidade assistencial da unidade e consolidam novos serviços especializados para atendimento regional", afirma a assessoria de comunicação do Palácio dos Bandeirantes.
Entre os destaques estará a entrega da ampliação do Ambulatório de Especialidades do HC Bauru. Antes voltado principalmente ao atendimento de pacientes com anomalias craniofaciais e perda auditiva, o ambulatório passa a contar com novas especialidades médicas, ampliando o acesso da população a consultas e acompanhamento especializado.
Também será realizado o anúncio do aumento dos serviços do Centro de Radiologia do hospital e a ampliação do setor de hemodiálise, que contará com 31 novas poltronas e capacidade para atendimento de cerca de 180 pacientes.
As ampliações integram um conjunto de investimentos de R$ 30 milhões do Governo de São Paulo destinados à obra e aquisição de equipamentos para a unidade. Os recursos também contemplam as obras do futuro centro cirúrgico e do novo setor de hemodiálise da unidade.
Caravana 3D
A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre todas as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.
"A Caravana reforça o compromisso do governo paulista com uma atuação mais próxima e integrada, baseada na escuta do cidadão e no diálogo com lideranças locais. Em cada etapa, são realizadas visitas aos municípios e ocorrem anúncios de ações concretas nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança", informa o Palácio dos Bandeirantes.