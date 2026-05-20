A Diretoria Municipal de Educação da Prefeitura de Bariri (a 56 quilômetros de Bauru) está tomando medidas emergenciais após receber denúncia de que uma criança de 10 anos, do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Euclydes Moreira da Silva, evacuou em sala de aula nesta quarta-feira (20). O município busca informações para entender o problema que resultou em constrangimento público à aluna. O Conselho Tutelar de Bariri acompanhar o caso.
Segundo a prefeitura, o caso se tornou público por meio da publicação de um familiar, que fez reclamação nas redes sociais. A aluna em questão, conforme a Diretoria Municipal de Educação, realiza acompanhamento psicológico e a família é atendida pela Assistência Social do município. A Escola Euclydes afirma que, em nenhum momento, a professora foi omissa, conforme a narrativa que se propagou nas redes sociais.
Leia a nota da Prefeitura de Bariri:
“Na manhã desta quarta-feira (20), os familiares da aluna foram chamados para uma reunião na Escola Euclydes, que terá a participação da Coordenação Pedagógica da escola e do Conselho Tutelar de Bariri, além do Setor de Educação, para elucidação devida dos fatos.
Salientamos nosso compromisso com a educação responsável de crianças e adolescentes de Bariri e com a transparência e apuração de denúncias. Lamentamos a ocorrência de notícias falsas, mas não julgamos o ato de um membro da família que ao ouvir o narrado pela criança se desesperou e manifestou-se nas redes sociais. Mas infelizmente não deixa de ser uma informação incorreta, que pode manchar a honra de profissionais sérios, que se dedicam inteiramente à educação de nossas crianças e adolescentes.
A Diretoria Municipal de Educação orienta que possíveis denúncias sejam comunicas imediatamente ao setor, no protocolo do Munícipio. Nos telefones (14) 3662-9200, (14) 3662-7012.”