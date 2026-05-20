A Diretoria Municipal de Educação da Prefeitura de Bariri (a 56 quilômetros de Bauru) está tomando medidas emergenciais após receber denúncia de que uma criança de 10 anos, do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Euclydes Moreira da Silva, evacuou em sala de aula nesta quarta-feira (20). O município busca informações para entender o problema que resultou em constrangimento público à aluna. O Conselho Tutelar de Bariri acompanhar o caso.

Segundo a prefeitura, o caso se tornou público por meio da publicação de um familiar, que fez reclamação nas redes sociais. A aluna em questão, conforme a Diretoria Municipal de Educação, realiza acompanhamento psicológico e a família é atendida pela Assistência Social do município. A Escola Euclydes afirma que, em nenhum momento, a professora foi omissa, conforme a narrativa que se propagou nas redes sociais.

Leia a nota da Prefeitura de Bariri: