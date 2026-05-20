Morreu nesta quarta (20), em Bauru, Ednalva Maria dos Santos, conhecida como Dona Dina, aos 77 anos. Ela era mãe do empresário e presidente da Câmara Municipal de Bauru Markinho Souza. Viúva, Dona Ednalva deixa outros quatro filhos. Natural de Barra Bonita, em São Paulo, ela trabalhou na lavoura, além de vivenciar uma jornada dupla como dona de casa.

De luto, Markinho Souza homenageou a mãe: “A partir de hoje, a minha vida passa a ser mais cinza. Perder o grande amor da minha vida é o mesmo que perder uma parte do meu corpo, na verdade, uma parte do meu coração que hoje está dilacerado”, escreveu.

O velório ocorre nesta quarta (20), a partir das 11h, no Velório Municipal Arlindo Pizzo, em Barra Bonita. O sepultamento será às 17h, no Cemitério Municipal Jardim da Paz, também em sua cidade natal (Barra Bonita).