Com o objetivo de elevar o patamar de profissionalização e garantir a sustentabilidade financeira das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de Bauru e região, a Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social (Aeaps) realiza, nos dias 2 e 3 de junho, a nova edição do programa Trilhas da Transformação.
O evento presencial, que será realizado em período integral, das 8h às 18h, no auditório da Instituição Toledo de Ensino (ITE), trará à cidade o consultor e professor Michel Freller, um dos principais nomes do país em Terceiro Setor e estratégias de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).
O treinamento adota uma abordagem 100% prática, com foco na criação de um banco de projetos institucional consistente para cada entidade participante. O intuito é preparar os gestores e mobilizadores locais para disputarem editais de grande porte, municipais, estaduais e nacionais, e estarem aptos a consolidar parcerias de longo prazo com a iniciativa privada.
Para o presidente da AEAPS, William Menezes, a vinda do especialista atende a uma necessidade urgente de mercado, especialmente em um ano marcado por profundas transições fiscais e econômicas. "Não basta mais que as nossas organizações sociais tenham boas intenções; elas precisam operar com excelência técnica. Trazer o Michel Freller é fornecer um conteúdo para que as OSCs saibam transformar suas demandas em projetos altamente competitivos, atraentes para investidores e rigorosamente alinhados com a conformidade legal”, explica William Menezes, presidente da AEAPS.
Menezes ressalta ainda que a participação das lideranças do Terceiro Setor no workshop é fundamental para nivelar a rede por cima. "O fortalecimento de Bauru depende da robustez das nossas entidades. Quando capacitamos um gestor para estruturar um projeto consistente, estamos garantindo que o recurso chegue na ponta, por exemplo, na creche, no atendimento ao idoso, na inclusão da pessoa com deficiência”, acrescenta.
O workshop tem vagas limitadas a 100 participantes e emitirá certificado de participação. As inscrições são feita pelo link: https://forms.gle/WBEEGTMiK65ZV8jX9 Outras informações pelo telefone/whatsApp (14) 3879-4204.