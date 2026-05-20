Com o objetivo de elevar o patamar de profissionalização e garantir a sustentabilidade financeira das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de Bauru e região, a Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social (Aeaps) realiza, nos dias 2 e 3 de junho, a nova edição do programa Trilhas da Transformação.

O evento presencial, que será realizado em período integral, das 8h às 18h, no auditório da Instituição Toledo de Ensino (ITE), trará à cidade o consultor e professor Michel Freller, um dos principais nomes do país em Terceiro Setor e estratégias de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).

O treinamento adota uma abordagem 100% prática, com foco na criação de um banco de projetos institucional consistente para cada entidade participante. O intuito é preparar os gestores e mobilizadores locais para disputarem editais de grande porte, municipais, estaduais e nacionais, e estarem aptos a consolidar parcerias de longo prazo com a iniciativa privada.