20 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FORA DO AR

DAE está temporariamente sem telefone 0800 para atender população

Por Gabriel Almeida | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
DAE/Reprodução
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Problema já afeta os cidadãos bauruenses desde a manhã
Problema já afeta os cidadãos bauruenses desde a manhã

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) está temporariamente sem serviço de atendimento telefônico nesta quarta (20). Em razão de problemas técnicos na operadora de telefonia, o número 0800 771 0195 encontra-se inutilizável, o que já afeta os cidadãos da cidade de Bauru.

A equipe de reportagem do JC recebeu a informação de que a autarquia já acionou a empresa responsável, que trabalha para restabelecer o sistema de telefonia o mais breve possível.

Apesar da instabilidade, a Seção de Atendimento ao Público segue em normal operação, registrando todas as solicitações recebidas por outros canais de comunicação. A população pode realizar solicitações pelos telefones provisórios (14) 99886-4836 e (14) 99886-4901, pelo e-mail 0800@daebauru.sp.gov.br ou pelo site oficial.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários