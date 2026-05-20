O Departamento de Água e Esgoto (DAE) está temporariamente sem serviço de atendimento telefônico nesta quarta (20). Em razão de problemas técnicos na operadora de telefonia, o número 0800 771 0195 encontra-se inutilizável, o que já afeta os cidadãos da cidade de Bauru.

A equipe de reportagem do JC recebeu a informação de que a autarquia já acionou a empresa responsável, que trabalha para restabelecer o sistema de telefonia o mais breve possível.

Apesar da instabilidade, a Seção de Atendimento ao Público segue em normal operação, registrando todas as solicitações recebidas por outros canais de comunicação. A população pode realizar solicitações pelos telefones provisórios (14) 99886-4836 e (14) 99886-4901, pelo e-mail 0800@daebauru.sp.gov.br ou pelo site oficial.