A avenida Getúlio Vargas será palco da ação do Mutirão Nacional da Tontura 2026, um movimento que acontece de 17 a 23 de maio em diversas regiões do Brasil, com o objetivo de ampliar o acesso à informação, orientação e cuidado para pessoas que convivem com tontura, vertigem e desequilíbrio.

“A partir das 18h, voluntários estarão na praça da Copaíba, na pista sentido centro, orientando a comunidade e entregando panfleto com exercícios que a comunidade pode fazer em casa”, informou a fisioterapeuta Dani Dias, organizadora da ação em Bauru. A iniciativa é inspirada em programas internacionais de conscientização sobre disfunções vestibulares e conta com um símbolo mundial: a Fiona Flamingo, mascote que representa o equilíbrio — por isso, o flamingo aparece como elemento central nas campanhas e materiais informativos do movimento.

A proposta do Mutirão é mostrar que a tontura não deve ser normalizada e que, na maioria dos casos, existe tratamento eficaz baseado em evidências científicas, muitas vezes com foco em movimento, reabilitação vestibular e mudança de hábitos. Segundo especialistas envolvidos no movimento, muitas pessoas convivem com tontura por anos sem diagnóstico adequado, o que impacta diretamente a qualidade de vida, a autonomia e aumenta o risco de quedas, especialmente em idosos.