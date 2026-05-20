A avenida Getúlio Vargas será palco da ação do Mutirão Nacional da Tontura 2026, um movimento que acontece de 17 a 23 de maio em diversas regiões do Brasil, com o objetivo de ampliar o acesso à informação, orientação e cuidado para pessoas que convivem com tontura, vertigem e desequilíbrio.
“A partir das 18h, voluntários estarão na praça da Copaíba, na pista sentido centro, orientando a comunidade e entregando panfleto com exercícios que a comunidade pode fazer em casa”, informou a fisioterapeuta Dani Dias, organizadora da ação em Bauru. A iniciativa é inspirada em programas internacionais de conscientização sobre disfunções vestibulares e conta com um símbolo mundial: a Fiona Flamingo, mascote que representa o equilíbrio — por isso, o flamingo aparece como elemento central nas campanhas e materiais informativos do movimento.
A proposta do Mutirão é mostrar que a tontura não deve ser normalizada e que, na maioria dos casos, existe tratamento eficaz baseado em evidências científicas, muitas vezes com foco em movimento, reabilitação vestibular e mudança de hábitos. Segundo especialistas envolvidos no movimento, muitas pessoas convivem com tontura por anos sem diagnóstico adequado, o que impacta diretamente a qualidade de vida, a autonomia e aumenta o risco de quedas, especialmente em idosos.
"O Mutirão nasce com o propósito de levar informação e acesso. A tontura tem tratamento, e pequenas ações podem transformar a vida de alguém", reforçam os organizadores. Além das ações presenciais, o movimento também promove conscientização por meio das redes sociais, incentivando a população a buscar avaliação profissional e adotar hábitos que favoreçam o equilíbrio físico e a saúde como um todo.
O Mutirão Nacional da Tontura é aberto à participação de profissionais da saúde, educadores e comunidade, reforçando a importância de uma abordagem integrada para a promoção do equilíbrio e prevenção de quedas.