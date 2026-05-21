Após um início de ano marcado por fatores econômicos favoráveis, o mercado financeiro brasileiro começa a mudar de foco. A aproximação das eleições traz a variável política para o centro das decisões, com impacto direto sobre a cotação do dólar, a bolsa de valores e as expectativas de juros. No primeiro trimestre, o Brasil foi beneficiado por uma combinação que atraiu investidores estrangeiros: taxa de juros elevada e ativos considerados baratos. Esse fluxo de capital ajudou a sustentar o real e impulsionar o mercado acionário.

Mesmo em um cenário internacional turbulento, com tensões no Oriente Médio afetando principalmente o setor de petróleo, o país foi visto como uma alternativa relativamente segura. A distância geopolítica e a menor exposição direta ao conflito favoreceram essa percepção.

Esse ambiente, no entanto, começa a se transformar.

Com o avanço do calendário eleitoral e a divulgação mais consistente de pesquisas, o mercado passa a incorporar cenários políticos nas suas decisões. A incerteza típica desses períodos tende a aumentar a volatilidade e a sensibilidade dos ativos brasileiros. Um dos pontos centrais dessa avaliação está na política fiscal. Parte relevante dos investidores demonstra preocupação com o atual modelo, considerado mais expansionista, com aumento de gastos públicos e menor compromisso com o ajuste das contas.