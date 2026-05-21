Após um início de ano marcado por fatores econômicos favoráveis, o mercado financeiro brasileiro começa a mudar de foco. A aproximação das eleições traz a variável política para o centro das decisões, com impacto direto sobre a cotação do dólar, a bolsa de valores e as expectativas de juros. No primeiro trimestre, o Brasil foi beneficiado por uma combinação que atraiu investidores estrangeiros: taxa de juros elevada e ativos considerados baratos. Esse fluxo de capital ajudou a sustentar o real e impulsionar o mercado acionário.
Mesmo em um cenário internacional turbulento, com tensões no Oriente Médio afetando principalmente o setor de petróleo, o país foi visto como uma alternativa relativamente segura. A distância geopolítica e a menor exposição direta ao conflito favoreceram essa percepção.
Esse ambiente, no entanto, começa a se transformar.
Com o avanço do calendário eleitoral e a divulgação mais consistente de pesquisas, o mercado passa a incorporar cenários políticos nas suas decisões. A incerteza típica desses períodos tende a aumentar a volatilidade e a sensibilidade dos ativos brasileiros. Um dos pontos centrais dessa avaliação está na política fiscal. Parte relevante dos investidores demonstra preocupação com o atual modelo, considerado mais expansionista, com aumento de gastos públicos e menor compromisso com o ajuste das contas.
Esse cenário tem desdobramentos conhecidos. A maior liquidez na economia pressiona a inflação, exigindo uma atuação mais firme do Banco Central, que mantém a taxa de juros em patamar elevado. O resultado é o encarecimento do financiamento da dívida pública e um ambiente de menor dinamismo econômico. Diante disso, o mercado começa a precificar não apenas o presente, mas sobretudo o futuro político. Há a leitura de que uma eventual mudança na condução fiscal poderia fortalecer a confiança, reduzir a inflação esperada e abrir espaço para queda dos juros ao longo do tempo.
Nesse contexto, dois indicadores ganham protagonismo como termômetros dessa percepção: a bolsa de valores tende a reagir positivamente a sinais de disciplina fiscal e previsibilidade. Já o dólar, por sua vez, reflete de forma mais imediata o nível de confiança: cenários de maior incerteza costumam levar à valorização da moeda americana frente ao real.
A partir de agora, portanto, o comportamento dos mercados brasileiros passa a refletir não apenas dados econômicos, mas também as expectativas em relação ao rumo político do país. Em ano eleitoral, mais do que nunca, economia e política caminham lado a lado. Forte volatilidade será a tônica do mercado.