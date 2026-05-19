Bariri - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Bariri (56 quilômetros de Bauru), prendeu, na noite desta terça-feira (19), um homem de 20 anos procurado pela Justiça por um crime de estupro de vulnerável (ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menores de 14 anos ou com pessoas que não podem oferecer resistência) ocorrido na Bahia.

De acordo com a polícia, equipes da unidade localizaram o suspeito durante diligências realizadas no Jardim Esplanada, após receberem informação de que ele estaria no município.

Com mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso, na Bahia, ele foi cientificado da decisão e levado à delegacia, sem oferecer resistência.