Pederneiras - O tradicional Desfile Cívico de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), que seria realizado no último dia 16, na avenida em frente ao Parque Ecológico Vale do Sol "Prefeito Giácomo Metódio Bertolini", mas acabou adiado em razão da previsão de chuva, foi remarcado para 30 de maio.

O evento celebra os 135 anos de emancipação político-administrativa do município e terá novidades em seu formato. Neste ano, as escolas municipais, entidades e demais participantes levarão para a avenida o tema "Luz, Câmera, Educ-Ação - Ensinar é o nosso maior espetáculo!".

Para que essa magia do cinema ganhe ainda mais destaque, o desfile deixará de acontecer nas manhãs de domingo, na rua Siqueira Campos (em frente ao Paço Municipal), no Centro, e passará para o fim de tarde de sábado, em um novo cenário.