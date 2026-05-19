Jaú - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde desta segunda-feira (18), no Centro de Jaú (47 quilômetros de Bauru), após uma vítima de extorsão mandar uma mensagem para a gerente de uma agência bancária, por meio do WhatsApp, pedindo ajuda.

De acordo com o registro policial, a gerente acionou a PM relatando que havia recebido mensagem de um cliente do banco que estaria sendo ameaçado e extorquido por um homem que o acompanhava.

Equipes da 1.ª Companhia da PM se deslocaram até o endereço indicado e constataram que o suspeito havia tomado o celular da vítima e realizado uma transação indevida via Pix no valor de R$ 1.900,00.