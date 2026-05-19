Jaú - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde desta segunda-feira (18), no Centro de Jaú (47 quilômetros de Bauru), após uma vítima de extorsão mandar uma mensagem para a gerente de uma agência bancária, por meio do WhatsApp, pedindo ajuda.
De acordo com o registro policial, a gerente acionou a PM relatando que havia recebido mensagem de um cliente do banco que estaria sendo ameaçado e extorquido por um homem que o acompanhava.
Equipes da 1.ª Companhia da PM se deslocaram até o endereço indicado e constataram que o suspeito havia tomado o celular da vítima e realizado uma transação indevida via Pix no valor de R$ 1.900,00.
Segundo a PM, ele continuou exigindo mais dinheiro, e ameaçou a vítima de morte com uma tesoura. Depois, a acompanhou até o banco, aguardando do lado de fora, mas não conseguiu mais dinheiro.
Os dois foram abordados por policiais militares e o suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
"A ocorrência demonstra a eficiência da Polícia Militar na proteção da população e no combate a crimes graves, reforçando a importância da pronta resposta às chamadas de emergência", ressaltou a PM.