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EM JAÚ

Vítima pede ajuda por mensagem e suspeito de extorsão é preso

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar/Divulgação
PM constatou que o suspeito havia tomado o celular da vítima e realizado uma transação indevida via Pix no valor de R$ 1.900,00, além de exigir mais dinheiro e ameaçá-la de morte com uma tesoura
PM constatou que o suspeito havia tomado o celular da vítima e realizado uma transação indevida via Pix no valor de R$ 1.900,00, além de exigir mais dinheiro e ameaçá-la de morte com uma tesoura

Jaú - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde desta segunda-feira (18), no Centro de Jaú (47 quilômetros de Bauru), após uma vítima de extorsão mandar uma mensagem para a gerente de uma agência bancária, por meio do WhatsApp, pedindo ajuda.

De acordo com o registro policial, a gerente acionou a PM relatando que havia recebido mensagem de um cliente do banco que estaria sendo ameaçado e extorquido por um homem que o acompanhava.

Equipes da 1.ª Companhia da PM se deslocaram até o endereço indicado e constataram que o suspeito havia tomado o celular da vítima e realizado uma transação indevida via Pix no valor de R$ 1.900,00.

Segundo a PM, ele continuou exigindo mais dinheiro, e ameaçou a vítima de morte com uma tesoura. Depois, a acompanhou até o banco, aguardando do lado de fora, mas não conseguiu mais dinheiro.

Os dois foram abordados por policiais militares e o suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde foi  autuado em flagrante e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

"A ocorrência demonstra a eficiência da Polícia Militar na proteção da população e no combate a crimes graves, reforçando a importância da pronta resposta às chamadas de emergência", ressaltou a PM.

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