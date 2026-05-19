Paulistânia - Motoristas que utilizam a rodovia vicinal SPA-277/225, ligação entre o município de Paulistânia (48 quilômetros de Bauru) e a rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, devem ficar atentos às alterações no tráfego a partir desta quarta-feira (20), quando a Cart realizará obras de melhorias no pavimento, com interdição de uma das faixas.

Os trabalhos prosseguem na quinta-feira (21), sempre no período das 7h às 18h. Durante a execução dos serviços, o tráfego será controlado pelo sistema Pare e Siga, que permite a passagem alternada dos veículos em apenas um sentido da via por vez.

A concessionária informa que todo o trecho em obras estará devidamente sinalizado para orientar os motoristas e garantir mais segurança durante a intervenção. "Equipes estarão no local para auxiliar na operação do tráfego", informa, em nota.