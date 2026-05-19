19 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
DEFESA CIVIL ALERTA

Temporal causou impacto ambiental na zona rural de Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Marcelo Ryal registra que milhares de árvores foram derrubadas, entre eucaliptos e espécies nativas
Marcelo Ryal registra que milhares de árvores foram derrubadas, entre eucaliptos e espécies nativas

A Defesa Civil alertou, nesta terça-feira (19), que houve significativo dano ambiental na zona rural de Bauru, na divisa da cidade com Piratininga, causado pela tesoura de vento que atingiu o município neste domingo (17), resultando em ventos de mais de 50 quilômetros por hora, em média, mas com picos que atingiram 90 km/h. Segundo o coordenador do órgão, Marcelo Ryal, cerca de 4 mil pés de eucalipto, em fase de crescimento, sucumbiram à ventania, além da queda de diversas árvores nativas, entre elas aproximadamente 40 pés de lichia e 60 de manga. O local fica na altura do quilômetro 362 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília.

Muitas destas espécies pertencem à iniciativa privada, mas uma enorme quantidade é nativa, em áreas públicas. E, conforme o JCNET vem noticiando, a queda de árvores, muros e telhados em consequência das fortes rajadas de vento durante a chuva ocorrida neste domingo (17), em Bauru, inclusive com granizo, foi provocada por uma tesoura de vento, segundo a Defesa Civil.

Trata-se de um fenômeno meteorológico raro e perigoso, sobretudo para a aviação, que resultou em ventos de mais de 50 quilômetros por hora, em média, mas com picos que atingiram 90 km/h, confirmou Marcelo Ryal, coordenador do órgão na cidade. Também houve chuvas fortes que provocaram alagamentos devido ao volume de 40 milímetros registrado de uma só vez, acrescentou Ryal.

LEIA MAIS SOBRE A TESOURA DE VENTO

Tesoura de vento foi responsável pelos estragos em Bauru

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários