A Defesa Civil alertou, nesta terça-feira (19), que houve significativo dano ambiental na zona rural de Bauru, na divisa da cidade com Piratininga, causado pela tesoura de vento que atingiu o município neste domingo (17), resultando em ventos de mais de 50 quilômetros por hora, em média, mas com picos que atingiram 90 km/h. Segundo o coordenador do órgão, Marcelo Ryal, cerca de 4 mil pés de eucalipto, em fase de crescimento, sucumbiram à ventania, além da queda de diversas árvores nativas, entre elas aproximadamente 40 pés de lichia e 60 de manga. O local fica na altura do quilômetro 362 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília.
Muitas destas espécies pertencem à iniciativa privada, mas uma enorme quantidade é nativa, em áreas públicas. E, conforme o JCNET vem noticiando, a queda de árvores, muros e telhados em consequência das fortes rajadas de vento durante a chuva ocorrida neste domingo (17), em Bauru, inclusive com granizo, foi provocada por uma tesoura de vento, segundo a Defesa Civil.
Trata-se de um fenômeno meteorológico raro e perigoso, sobretudo para a aviação, que resultou em ventos de mais de 50 quilômetros por hora, em média, mas com picos que atingiram 90 km/h, confirmou Marcelo Ryal, coordenador do órgão na cidade. Também houve chuvas fortes que provocaram alagamentos devido ao volume de 40 milímetros registrado de uma só vez, acrescentou Ryal.
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