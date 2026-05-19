Moradores do quarteirão 6 da Rua Jorge Schneider Filho denunciam a falta de iluminação pública há cerca de duas semanas. Segundo os relatos, sete postes estão apagados, deixando toda a via às escuras e aumentando a sensação de insegurança no local.

Para conseguir um mínimo de visibilidade durante a noite, os moradores passaram a recorrer a lanternas e até à iluminação das próprias residências. “São sete postes apagados e o quarteirão inteiro no escuro. Entramos em contato com a CPFL e fomos informados de que o prazo para solução seria de até 30 dias. É um absurdo”, afirmou um morador que preferiu não se identificar.

A preocupação maior é com a segurança. De acordo com o relato, muitos moradores saem de casa ainda de madrugada para trabalhar e retornam apenas à noite, enfrentando a escuridão diariamente. “Eu e minha esposa saímos cedo para trabalhar e voltamos à noite. A falta de iluminação deixa a situação muito perigosa. O bairro já enfrenta problemas com usuários de drogas e pessoas em situação de rua, então ficamos com medo de sermos assaltados”, destacou o morador.