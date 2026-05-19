A sucessão de escândalos no Brasil revela uma engrenagem política incapaz de reagir ao que a sociedade já assimilou: há operadores públicos e privados que atravessam governos e partidos com uma facilidade que desmonta qualquer ilusão de antagonismo ideológico. O episódio do INSS, encerrado com a rejeição de um relatório robusto que propunha mais de duzentos indiciamentos, mostrou como a política institucional é capaz de proteger seus próprios vínculos mesmo diante de fatos que indignam o país inteiro. A investigação apontava suspeitas que alcançavam figuras próximas de Lula e de Bolsonaro, mas ainda assim o sistema encontrou conforto em esvaziar o processo.

O caso Banco Master repete o padrão, porém com densidade maior e conexões mais amplas.

Daniel Vorcaro tornou-se o símbolo de um novo tipo de operador: alguém capaz de transitar com desenvoltura entre o entorno do governo, setores do Centrão e parcelas significativas do bolsonarismo. Suas operações com carteiras de crédito consideradas fraudulentas pelo Banco Central, associadas à atuação de Henrique Moura Vorcaro e à presença de Lucas Kallas, Nelson Tanuri, Nelson Williams e outros, em estruturas empresariais com contratos vultosos, indicam um ecossistema que cresce justamente por não depender de um único polo político. Relatos na imprensa já mencionaram ligações que tangenciam Flávio Bolsonaro, demonstrando que a teia de relações construída pelo Master tem alcance suficiente para comprometer múltiplos grupos. Essa transversalidade não é novidade: o “Petrolão” envolveu executivos como Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, Léo Pinheiro e Ricardo Pessoa; a Lava Jato expôs operadores como Alberto Youssef e Fernando Baiano; o Mensalão revelou o núcleo de Marcos Valério. A alternância de poder não desmonta esses arranjos; apenas renova seus interlocutores.