A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 158 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Advogada (o) – 2 vagas
Advogado (a) Júnior - Obrigações de Fazer – 2 vagas
Advogado (a) Pleno - Recuperação de Crédito (Contencioso Cível Bancário) – 2 vagas
Ajudante de marceneiro – 1 vaga
Ajudante de motorista – 1 vaga
Ajudante de obras (perfuração de poços artesianos) – 2 vagas
Ajudante de serralheria de esquadria de alumínio – 4 vagas
Ajudante geral – 8 vagas
Analista de Planejamento – 1 vaga
Analista de pré vendas (SDR) – 2 vagas
Analista de sistemas de automação – 1 vaga
Atendente de padaria (balconista) – 2 vagas
Auxiliar Administrativa/Recepção – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 3 vagas
Auxiliar de cozinha – 1 vaga
Auxiliar de laboratório de concreto – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 2 vagas
Auxiliar de loja – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 4 vagas
Azulejista – 2 vagas
Balconista – 1 vaga
Comprador – 1 vaga
Consultor de seguros III – 1 vaga
Costureira (ajustes de trajes masculinos) – 1 vaga
Costureira (o) – 1 vaga
Cozinheiro (a) – 3 vagas
Educador social – 3 vagas
Estágio para Alunos de Direito – 4 vagas
Estágio para Alunos do Curso Administração/Secretariado/Gestão de RH – 1 vaga
Gerente – 1 vaga
Mecânico de refrigeração em veículos – 1 vaga
Mecânico de veículo a diesel – 1 vaga
Montador de esquadria de alumínio – 1 vaga
Montador mecânico – 1 vaga
Motorista de caminhão – entregador – 3 vagas
Oficial de manutenção predial - oficial de manutenção elétrica – 1 vaga
Operador de máquina injetora – 6 vagas
Operador de telemarketing – 10 vagas
Operador loja - mercearia PCD (Pessoa com Deficiência) – 3 vagas
Operador loja II - frente de caixa – 3 vagas
Pedreiro – 1 vaga
Processista de injeção plástica (técnico de processos de injeção) – 1 vaga
Serviços gerais – limpeza – 4 vagas
Supervisor de transporte – 1 vaga
Tapeceiro – 1 vaga
Televendas – 4 vagas
Torrista (perfuração de poços artesianos) – 1 vaga
TST (ferrovias) – 2 vagas
Vendedor – 1 vaga
Vendedor externo – 4 vagas
Vendedor (a) de locação de trajes – 1 vaga
Vigia – 2 vagas