A Loja Maçônica Fraternidade Acadêmica O Aleijadinho promoverá no próximo sábado, dia 23 de maio, a 16ª edição da tradicional Festa do Espetinho, em Associação Luso Brasileira, em Bauru. O evento terá caráter beneficente, com 100% da renda arrecadada destinada a entidades assistenciais do município. Entre as instituições beneficiadas estão a Creche Maria Ribeiro, o Lar dos Desamparados e a Casa da Sopa, que desenvolvem importantes trabalhos sociais voltados ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A programação contará com espetinhos, chopp, refrigerantes, espaço kids para as crianças e três atrações musicais ao longo da noite. O encerramento ficará por conta da banda Calibrados, prometendo animar o público com muito entretenimento e música ao vivo.

De acordo com os organizadores, a expectativa é reunir famílias e amigos em um dia de confraternização, solidariedade e diversão, reforçando o compromisso social da maçonaria com ações beneficentes em Bauru.