Dois homens armados assaltaram uma adega de bebidas e prenderam o dono do estabelecimento no banheiro da loja, mediante ameaça, nesta segunda-feira (18), na rua Maria Odila Pires de Campos, no bairro Jardim Bernardi, em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru). Eles levaram R$ 500 em dinheiro e um celular. O crime assustou os demais comerciantes, e as polícias Militar e Civil fazem buscas pela dupla foragida.

Segundo a PM, durante a madrugada, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência de roubo que havia acabado de acontecer na adega, onde um indivíduo mostrou uma pistola e o comparsa estava usando uma ferramenta pé de cabra para anunciar o assalto. A vítima foi mantida sob constante intimidação e posteriormente trancada no banheiro da loja por cerca de 20 minutos.

Ainda de acordo com a corporação, a vítima conseguiu escapar do cárcere e pedir ajuda, com auxílio de um cliente que ouviu seus gritos de socorro. Foi realizado o rastreamento do celular subtraído, cuja localização indicou uma residência aparentemente desabitada no Jardim Frei Galvão. No interior da caixa de energia elétrica do imóvel, o aparelho foi localizado, recuperado e devolvido à vítima.