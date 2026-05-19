O vereador Eduardo Borgo (Novo) destinou emenda parlamentar para a Prefeitura de Bauru adquirir dois aparelhos de ressuscitação, considerados uma inovação em emergências médicas, para uso nas ambulâncias de Suporte Avançado do Samu.

O aparelho é um dispositivo mecânico portátil que realiza compressões torácicas automáticas e ininterruptas em vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR). O equipamento é preso ao corpo por meio de uma fita, o que possibilita o uso também em pessoas obesas. O uso desse tipo de aparelho garante compressões contínuas e padronizadas, liberando a equipe para focar em outras ações críticas de suporte avançado e assegurando uma massagem cardíaca eficaz durante o transporte do paciente.

Os aparelhos já foram comprados pela Secretaria de Saúde pelo valor de R$ 80 mil cada e aguardam entrega. Em publicação em sua rede social, o vereador afirmou que “a compra foi ideia dos servidores da Secretaria de Saúde. O que eu fiz foi destinar a emenda. Está aí: inovação que salva vidas”, frisou. Durante fala na tribuna da Câmara Municipal, nesta segunda-feira (18), o vereador informou ainda que está em tratativas com o Corpo de Bombeiros para a destinação de emenda voltada à compra de um aparelho para a corporação.