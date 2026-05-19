19 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CHECK-IN

Abigraf Bauru promove 14.º Prêmio de Excelência Gráfica

Por Gabriel Almeida | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos: André Sandeiro
Facebook Whatsapp Twitter
André Sandeiro
Durante o evento, foram premiados os vencedores de diversas categorias, avaliadas por critérios técnicos rigorosos
Durante o evento, foram premiados os vencedores de diversas categorias, avaliadas por critérios técnicos rigorosos

Na última sexta-feira (15), a Associação Brasileira da Indústria Gráfica (ABIGRAF) Seccional Bauru realizou o 14º Prêmio Regional de Excelência Gráfica Vinicius Viotto Coube, em evento no Buffet Caversan. A premiação teve como objetivo reconhecer e valorizar os melhores trabalhos produzidos pelas indústrias gráficas da região.

A cerimônia reuniu cerca de 250 empresários, profissionais e fornecedores do setor gráfico para uma noite de celebração, networking e reconhecimento da qualidade, inovação e técnica dos materiais impressos. Durante o evento, foram premiados os vencedores de diversas categorias, avaliadas por critérios técnicos rigorosos.

A festividade contou com o patrocínio das seguintes empresas: Suzano, Papelão União, Papirus, Konita, Fedrigoni, Dugraf, OSG, Xerox, XCenter, Blendpaper e Sunchemical. VEJA AS FOTOS ABAIXO:

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários