O setor supermercadista de Bauru e região marcou presença na 40ª edição do Festival APAS SHOW com três caravanas de associados para participar do evento realizado entre os dias 18 e 22 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. Os grupos foram recebidos por Francisco Cláudio Ferracini, diretor regional da APAS - Associação Paulista de Supermercados em Bauru, que acompanhou os empresários pela maior feira supermercadista do mundo e pelo tradicional congresso de gestão do setor.

“A participação dos associados no Festival APAS Show é essencial para que possam conhecer tendências, tecnologias, fornecedores e novas soluções para o varejo. O evento proporciona networking qualificado e fortalece as relações comerciais, além de trazer conhecimento para aplicação prática nas lojas”, destacou Ferracini.

A presença expressiva dos supermercadistas da região reforça a importância da APAS no fortalecimento do varejo alimentar e no apoio permanente aos empresários do setor, que abriu 570 novas vagas formais em 2025 na região, elevando para 30.351 o número total de trabalhadores empregados no segmento.