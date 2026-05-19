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LANÇAMENTO

Romance 'A Namorada Perfeita' será lançado neste sábado em Jaú

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O autor jauense Gabriel Ryan Costa lança 'A Namorada Perfeita', romance que une tensão psicológica, idealização amorosa e mistério é aposta do Grupo Fazio Editorial para 2026
O autor jauense Gabriel Ryan Costa lança 'A Namorada Perfeita', romance que une tensão psicológica, idealização amorosa e mistério é aposta do Grupo Fazio Editorial para 2026

Jaú - O autor Gabriel Ryan Costa apresenta ao público, neste sábado (23), "A Namorada Perfeita", romance que chega em edição física, com venda direta pelo autor, e também em formato digital, pela Amazon Kindle. A obra conduz o leitor por uma narrativa envolvente, de forte apelo emocional, em que o amor, idealização, tensão psicológica e segredos se entrelaçam em uma trama construída para provocar reflexão e inquietação.

Com uma atmosfera densa e contemporânea, "A Namorada Perfeita" acompanha uma história em que o fascínio inicial dá lugar a descobertas mais complexas, revelando que nem sempre aquilo que parece perfeito resiste ao encontro com a verdade. A obra dialoga com leitores interessados em romances que ultrapassam a superfície afetiva e exploram as ambiguidades das relações humanas.

O livro contou com acompanhamento editorial do Grupo Fazio Editorial, em um processo voltado à preservação da voz autoral e ao fortalecimento da experiência de leitura. Nesse percurso, curadoria, revisão e organização textual atuaram de forma integrada para respeitar a identidade narrativa do autor e assegurar consistência à obra em sua versão final.

Mais do que uma publicação, "A Namorada Perfeita" representa o encontro entre escrita autoral e construção editorial cuidadosa, reunindo elementos que despertam interesse tanto do público leitor quanto de espaços de mediação cultural, entrevistas, programas literários e pautas sobre novos autores da cena independente.

A obra integra o movimento de valorização da produção literária contemporânea independente, reforçando a importância do trabalho editorial como ponte entre o texto, o autor e o leitor.

Sobre Gabriel Ryan Costa

Gabriel Ryan Costa é autor de "A Namorada Perfeita", obra de ficção que marca sua entrada no circuito de divulgação literária com uma narrativa de suspense emocional e densidade psicológica. Seu trabalho se destaca pela construção de atmosfera, pela intensidade narrativa e pelo interesse em explorar os contrastes entre idealização, vínculo afetivo e verdade.

Serviço

Título: A Namorada Perfeita

Autor: Gabriel Ryan Costa

Preço do livro físico: R$ 69,90

Formato digital: eBook Kindle

Preço do eBook: R$ 39,90

Disponível na Amazon

Obra de Gabriel Ryan Costa, com curadoria do Grupo Fazio Editorial, aposta em romance contemporâneo marcado por mistério, intensidade e camadas emocionais.
Obra de Gabriel Ryan Costa, com curadoria do Grupo Fazio Editorial, aposta em romance contemporâneo marcado por mistério, intensidade e camadas emocionais.

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