Jaú - O autor Gabriel Ryan Costa apresenta ao público, neste sábado (23), "A Namorada Perfeita", romance que chega em edição física, com venda direta pelo autor, e também em formato digital, pela Amazon Kindle. A obra conduz o leitor por uma narrativa envolvente, de forte apelo emocional, em que o amor, idealização, tensão psicológica e segredos se entrelaçam em uma trama construída para provocar reflexão e inquietação.
Com uma atmosfera densa e contemporânea, "A Namorada Perfeita" acompanha uma história em que o fascínio inicial dá lugar a descobertas mais complexas, revelando que nem sempre aquilo que parece perfeito resiste ao encontro com a verdade. A obra dialoga com leitores interessados em romances que ultrapassam a superfície afetiva e exploram as ambiguidades das relações humanas.
O livro contou com acompanhamento editorial do Grupo Fazio Editorial, em um processo voltado à preservação da voz autoral e ao fortalecimento da experiência de leitura. Nesse percurso, curadoria, revisão e organização textual atuaram de forma integrada para respeitar a identidade narrativa do autor e assegurar consistência à obra em sua versão final.
Mais do que uma publicação, "A Namorada Perfeita" representa o encontro entre escrita autoral e construção editorial cuidadosa, reunindo elementos que despertam interesse tanto do público leitor quanto de espaços de mediação cultural, entrevistas, programas literários e pautas sobre novos autores da cena independente.
A obra integra o movimento de valorização da produção literária contemporânea independente, reforçando a importância do trabalho editorial como ponte entre o texto, o autor e o leitor.
Sobre Gabriel Ryan Costa
Gabriel Ryan Costa é autor de "A Namorada Perfeita", obra de ficção que marca sua entrada no circuito de divulgação literária com uma narrativa de suspense emocional e densidade psicológica. Seu trabalho se destaca pela construção de atmosfera, pela intensidade narrativa e pelo interesse em explorar os contrastes entre idealização, vínculo afetivo e verdade.
Serviço
Título: A Namorada Perfeita
Autor: Gabriel Ryan Costa
Preço do livro físico: R$ 69,90
Formato digital: eBook Kindle
Preço do eBook: R$ 39,90
Disponível na Amazon