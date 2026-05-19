Jaú - O autor Gabriel Ryan Costa apresenta ao público, neste sábado (23), "A Namorada Perfeita", romance que chega em edição física, com venda direta pelo autor, e também em formato digital, pela Amazon Kindle. A obra conduz o leitor por uma narrativa envolvente, de forte apelo emocional, em que o amor, idealização, tensão psicológica e segredos se entrelaçam em uma trama construída para provocar reflexão e inquietação.

Com uma atmosfera densa e contemporânea, "A Namorada Perfeita" acompanha uma história em que o fascínio inicial dá lugar a descobertas mais complexas, revelando que nem sempre aquilo que parece perfeito resiste ao encontro com a verdade. A obra dialoga com leitores interessados em romances que ultrapassam a superfície afetiva e exploram as ambiguidades das relações humanas.

O livro contou com acompanhamento editorial do Grupo Fazio Editorial, em um processo voltado à preservação da voz autoral e ao fortalecimento da experiência de leitura. Nesse percurso, curadoria, revisão e organização textual atuaram de forma integrada para respeitar a identidade narrativa do autor e assegurar consistência à obra em sua versão final.