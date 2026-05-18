Os ventos fortes que atingiram velocidade de até 90 quilômetros por hora, segundo a Defesa Civil, neste domingo (17), com volume de 40 milímetros de chuva em um curto período de tempo, foram responsáveis também pela queda de parte de um muro do frigorífico Zanchetta Mondelli, no Núcleo Mary Dota; da garagem pertencente à Localiza Aluguel de Carros, na rua José Ferreira Marques (Vila Universitária), e também no Condomínio Shangri-La, na avenida Mario Ranieri.

A ventania também derrubou dois grandes portões do ginásio poliesportivo da Luso Bauru. A Defesa Civil está acompanhando todos os casos. Não houve feridos, apenas danos materiais.

A previsão do tempo indica que o clima continuará instável em Bauru nos próximos dias, com possibilidade de novas pancadas de chuva até quarta-feira (20). Os institutos meteorológicos também mantêm alertas para chuvas intensas e temporais na região. Nesta segunda-feira (18), o tempo segue fechado e abafado, com previsão de chuva e trovoadas durante o dia.