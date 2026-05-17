Uma forte tempestade atingiu Bauru no final da manhã e começo da tarde deste domingo (17), provocando diversos transtornos em diferentes regiões da cidade. Em apenas 40 minutos, foram registrados 32 milímetros de chuva, acompanhados de ventos intensos de 60 km/h e queda de granizo. A força do temporal causou alagamentos, derrubada de galhos e árvores, além de danos em estruturas. Um dos pontos mais afetados, como sempre, foi a avenida Nações Unidas, que precisou ser interditada na altura do viaduto da Fepasa devido ao acúmulo de água e riscos para motoristas.

Também houve registro da queda de parte do telhado e fachada da Apaloosa's Churrascaria, atingida pela força do vento durante a tempestade. Apesar dos danos materiais, não há informações sobre vítimas. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e da prefeitura foram mobilizadas para atender as ocorrências e realizar a retirada de galhos e árvores caídas em vias públicas. Motoristas enfrentaram dificuldades em vários pontos da cidade durante o temporal, com galhos nas ruas, buracos sem conserto que se ampliaram e semáforos queimados.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido alerta de tempestade para a região de Bauru, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo. A orientação das autoridades é para que a população evite áreas alagadas, mantenha distância de árvores e fios caídos e redobre a atenção no trânsito enquanto as equipes trabalham na liberação das vias.