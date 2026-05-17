Um homem de 75 anos morreu neste sábado (16) em Bauru após permanecer internado por 161 dias no Hospital Estadual (HE) em decorrência de queimaduras sofridas em circunstâncias ainda sob apuração da polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso chegou ao conhecimento das autoridades após o hospital encaminhar um e-mail comunicando o óbito da vítima. Conforme consta no Guia de Encaminhamento de Cadáver, a pessoa foi encontrada caída no chão da própria residência, apresentando queimaduras pelo corpo.

Na época dos fatos, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Bauru, onde deu entrada em estado considerado estável, porém sonolenta, com lesões por queimaduras nos membros inferiores causadas por contato com o chão. Ainda segundo o registro policial, após mais de cinco meses de internação, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR) e morreu na última sexta-feira (15).

As circunstâncias que provocaram as queimaduras não foram detalhadas no boletim de ocorrência e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. O caso foi registrado como morte súbita, sem causa determinante aparente.