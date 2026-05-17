Após a tempestade com chuva forte, ventos e granizo registrada neste domingo (17), a previsão do tempo indica que o clima continuará instável em Bauru nos próximos dias, com possibilidade de novas pancadas de chuva até quarta-feira (20). Os institutos meteorológicos também mantêm alertas para chuvas intensas e temporais na região.

Neste restante de domingo (17), a previsão aponta máxima de 26 graus e mínima de 16 graus, com trovoadas e céu parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva ao longo noite, além de ventos moderados.

Na segunda-feira (18), o tempo segue fechado e abafado, com previsão de chuva e trovoadas durante o dia. A temperatura deve variar entre 16 e 25 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta amarelo para chuvas intensas, com risco de rajadas de vento, queda de energia e alagamentos pontuais.