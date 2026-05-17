Após a tempestade com chuva forte, ventos e granizo registrada neste domingo (17), a previsão do tempo indica que o clima continuará instável em Bauru nos próximos dias, com possibilidade de novas pancadas de chuva até quarta-feira (20). Os institutos meteorológicos também mantêm alertas para chuvas intensas e temporais na região.
Neste restante de domingo (17), a previsão aponta máxima de 26 graus e mínima de 16 graus, com trovoadas e céu parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva ao longo noite, além de ventos moderados.
Na segunda-feira (18), o tempo segue fechado e abafado, com previsão de chuva e trovoadas durante o dia. A temperatura deve variar entre 16 e 25 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta amarelo para chuvas intensas, com risco de rajadas de vento, queda de energia e alagamentos pontuais.
Já na terça-feira (19), o avanço de uma massa de ar mais frio deve reduzir as temperaturas em Bauru. O sol aparece entre nuvens e a chance de chuva diminui. Os termômetros devem marcar entre 16 e 23 graus.
Na quarta-feira (20), a previsão indica temperaturas ainda mais amenas, com mínima de 14 graus e máxima de 24 graus. Há possibilidade de chuva fraca isolada, mas o tempo tende a ficar mais estável ao longo do dia. Segundo os serviços meteorológicos, maio costuma registrar temperaturas mais amenas em Bauru, com máximas próximas dos 25 graus e redução gradual da umidade e do calor típico do verão.