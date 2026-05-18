Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), neste fim de semana, em Bauru, após pular o portão de uma residência e entrar no local pela janela para furtar a fiação. Ele foi apresentado no plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.
O fato ocorreu na madrugada de domingo (17). Por volta das 3h50, equipe Bravo da 1.ª Companhia da PM em patrulhamento pela região central com o objetivo de coibir furtos e roubos avistou o suspeito na avenida Rodrigues Alves carregando um saco preto.
Segundo o registro policial, o homem demonstrou nervosismo ao avistar a aproximação da viatura e passou a caminhar rápido, olhando diversas vezes para trás, o que motivou a sua abordagem. Com ele, os policiais encontraram grande quantidade de cabos.
O suspeito acabou revelando que havia furtado a fiação de um imóvel na rua Professor José Ranieri após escalar o portão e entrar por uma das janelas. Ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e ficou preso, aguardando a audiência de custódia.