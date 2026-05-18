19 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NA REGIÃO CENTRAL

Homem invade casa pela janela, furta fiação e é preso em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Material furtado estava dentro de um saco preto que o suspeito carregava na avenida Rodrigues Alves
Material furtado estava dentro de um saco preto que o suspeito carregava na avenida Rodrigues Alves

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), neste fim de semana, em Bauru, após pular o portão de uma residência e entrar no local pela janela para furtar a fiação. Ele foi apresentado no plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.

O fato ocorreu na madrugada de domingo (17). Por volta das 3h50, equipe Bravo da 1.ª Companhia da PM em patrulhamento pela região central com o objetivo de coibir furtos e roubos avistou o suspeito na avenida Rodrigues Alves carregando um saco preto.

Segundo o registro policial, o homem demonstrou nervosismo ao avistar a aproximação da viatura e passou a caminhar rápido, olhando diversas vezes para trás, o que motivou a sua abordagem. Com ele, os policiais encontraram grande quantidade de cabos.

O suspeito acabou revelando que havia furtado a fiação de um imóvel na rua Professor José Ranieri após escalar o portão e entrar por uma das janelas. Ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e ficou preso, aguardando a audiência de custódia.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários