Um homem morreu e outro ficou ferido após um grave acidente registrado na noite deste sábado (16), na rodovia Bauru-Jaú, perto de Bauru, um pouco antes do Vale do Igapó. De acordo com informações da Artesp, o veículo VW Saveiro seguia no sentido Bauru quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção, saiu para o canteiro lateral e colidiu contra a defensa metálica.
O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O passageiro foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado para a Santa Casa de Pederneiras. O estado de saúde dele não foi informado. As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
O caso reforça o alerta para a violência no trânsito, que continua fazendo vítimas diariamente nas rodovias. O JCNET apura novas informações e pode atualizar esta notícia a qualquer momento.