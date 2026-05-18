As árvores, muros e telhados que sucumbiram às fortes rajadas de vento durante a chuva ocorrida neste domingo (17), em Bauru, inclusive com granizo, foram provocados por uma tesoura de vento, segundo a Defesa Civil. Trata-se de um fenômeno meteorológico raro e perigoso, sobretudo para a aviação, que resultou em ventos de mais de 50 quilômetros por hora, em média, mas com picos que atingiram 90 km/h, confirmou Marcelo Ryal, coordenador do órgão na cidade. Também houve chuvas fortes que provocaram alagamentos devido a um volume de 40 milímetros registrado de uma só vez, acrescentou Ryal.

A tesoura de vento é caracterizada por uma mudança brusca na velocidade e na direção do vento em uma curta distância ou intervalo de tempo. Esse fenômeno pode ocorrer tanto na horizontal quanto na vertical e costuma estar associado a tempestades, frentes frias, rajadas descendentes e fortes áreas de instabilidade atmosférica.

Na prática, segundo os portais de meteorologia, é como se duas correntes de ar “colidissem” em “X”, como uma “tesoura”. Uma massa de ar pode estar soprando em determinada direção e velocidade, enquanto outra corrente próxima apresenta comportamento diferente. Essa transição abrupta gera turbulência e rajadas intensas, como ocorreu em Bauru. Ainda segundo a Defesa Civil, a tesoura de vento é especialmente conhecida pelos riscos à aviação, principalmente durante pousos e decolagens, porque pode alterar rapidamente a sustentação da aeronave.