Toda vez que chove em Bauru, os moradores da Vila São João do Ipiranga já se preparam, pois as ruas se transformam em um rio, independentemente da quantidade de chuva.

Não foi diferente neste domingo (17), quando as ruas Lourenço Rodrigues, Moacyr Teixeira e o quarteirão 5 da Rua Francisco Lopes Filho, entre outras, praticamente sumiram, dando lugar à força das águas, que percorreram as vias até chegar ao córrego Água do Sobrado, chegando inclusive a entrar em algumas residências pelo caminho, embora sem relatos de prejuízos até o momento.

Questionada sobre uma solução para o problema enfrentado há tempos pelos moradores, a Secretaria de Infraestrutura informou, por meio de nota: “A pasta já possui o projeto para remodelação da drenagem do bairro São João do Ipiranga e trabalha na obtenção de recursos para execução desta melhoria no local”, informou a secretaria. Segundo a pasta, a limpeza do local já está no cronograma e deve ser realizada ainda nesta segunda-feira (18).