Uma mulher foi presa em flagrante em São Manuel (a 70 quilômetros de Bauru), após uma criança de seis anos ser encontrada sozinha dentro de casa, em situação de vulnerabilidade. O caso foi registrado no início da noite de sexta-feira (15) e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais foram acionados após uma denúncia anônima informar que a criança estava chorando havia cerca de duas horas no imóvel. A denúncia também relatava preocupação de vizinhos diante da possibilidade de haver substâncias entorpecentes na residência. Ao chegarem ao endereço, os policiais ouviram o choro da menina e conseguiram conversar com ela por meio de uma fresta no portão. A criança relatou que a mãe havia saído pela manhã e disse estar com frio, fome e febre. Ainda conforme o registro policial, ela estava descalça e sem agasalho. Após cerca de 45 minutos de conversa, a própria criança conseguiu abrir o portão para a equipe.
O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência. Um tio da menina compareceu ao local e ficou responsável temporariamente pela criança. Durante o atendimento, a mãe chegou ao endereço alterada e tentou retirar a filha à força do veículo do Conselho Tutelar, sendo contida pelos policiais. De acordo com o boletim, a mulher voltou a procurar a criança na sede do Conselho Tutelar e passou a desacatar policiais e conselheiros tutelares. Diante da situação, ela recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de abandono de incapaz, maus-tratos, desobediência e desacato.
A Polícia Civil informou que a suspeita permaneceu detida e foi encaminhada à Central de Custódia de Botucatu, onde passará por audiência de custódia.