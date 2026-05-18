19 de maio de 2026
ABANDONO DE INCAPAZ

Criança é encontrada sozinha e mãe é presa em São Manuel

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher foi presa em flagrante em São Manuel (a 70 quilômetros de Bauru), após uma criança de seis anos ser encontrada sozinha dentro de casa, em situação de vulnerabilidade. O caso foi registrado no início da noite de sexta-feira (15) e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais foram acionados após uma denúncia anônima informar que a criança estava chorando havia cerca de duas horas no imóvel. A denúncia também relatava preocupação de vizinhos diante da possibilidade de haver substâncias entorpecentes na residência.  Ao chegarem ao endereço, os policiais ouviram o choro da menina e conseguiram conversar com ela por meio de uma fresta no portão. A criança relatou que a mãe havia saído pela manhã e disse estar com frio, fome e febre. Ainda conforme o registro policial, ela estava descalça e sem agasalho. Após cerca de 45 minutos de conversa, a própria criança conseguiu abrir o portão para a equipe.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência. Um tio da menina compareceu ao local e ficou responsável temporariamente pela criança. Durante o atendimento, a mãe chegou ao endereço alterada e tentou retirar a filha à força do veículo do Conselho Tutelar, sendo contida pelos policiais. De acordo com o boletim, a mulher voltou a procurar a criança na sede do Conselho Tutelar e passou a desacatar policiais e conselheiros tutelares. Diante da situação, ela recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de abandono de incapaz, maus-tratos, desobediência e desacato.

A Polícia Civil informou que a suspeita permaneceu detida e foi encaminhada à Central de Custódia de Botucatu, onde passará por audiência de custódia.

