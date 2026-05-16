O Esporte Clube Noroeste conquistou uma importante vitória sobre o Velo Clube por 3 a 0, na tarde/noite deste sábado (16), pela Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, o Norusca venceu com dois gols de Pedro Carrerette e um de Peixoto. O desempenho do time entusiasmou a torcida, que deixou o Alfredão em festa.
O Noroeste começou a partida pressionando e abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo, com o zagueiro artilheiro Pedro Carrerette, que aproveitou oportunidade na área e balançou as redes, colocando os donos da casa em vantagem. O time bauruense manteve o controle da partida e ampliou novamente, desta vez com Peixoto, aos 32. Já nos minutos finais, Carrerette, o destaque do jogo, marcou o terceiro e fechou a goleada no Alfredão.
Com o resultado, o Noroeste soma três pontos importantes na competição nacional e ganha confiança na briga por uma vaga na próxima fase da Série D. O Norusca agora ocupa a segunda colocação, com 11 pontos.
A equipe volta a campo na sequência da competição sábado que vem (23), às 17h, em Nopva Iguaçú (RJ), contra o time de mesmo nome.
Denúncia de racismo
Quase no final do jogo, jogadores e comissão técnica do Velo denunciaram ao árbitro possível ofensa racista que teria partido de uma das tribunas do estádio. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no Plantão Policial.
A direção do Noroeste se manifestou logo após a partida. Leia a nota a seguir.
"O Esporte Clube Noroeste vem a público manifestar absoluto repúdio a qualquer ato de racismo, discriminação ou intolerância. Sobre o suposto episódio ocorrido na partida deste sábado, envolvendo um integrante da comissão técnica do Velo Clube, o Noroeste informa que está acompanhando atentamente a situação e se coloca à disposição para colaborar com a apuração dos fatos pelos órgãos competentes. O clube reforça que não compactua com qualquer comportamento que vá contra os princípios do respeito, da igualdade e da dignidade humana, valores que devem prevalecer dentro e fora dos estádios. O Noroeste acredita que o futebol deve ser um ambiente de paixão, respeito e união entre as pessoas.
Diretoria do Esporte Clube Noroeste SAF"