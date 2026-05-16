O Esporte Clube Noroeste conquistou uma importante vitória sobre o Velo Clube por 3 a 0, na tarde/noite deste sábado (16), pela Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, o Norusca venceu com dois gols de Pedro Carrerette e um de Peixoto. O desempenho do time entusiasmou a torcida, que deixou o Alfredão em festa.

O Noroeste começou a partida pressionando e abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo, com o zagueiro artilheiro Pedro Carrerette, que aproveitou oportunidade na área e balançou as redes, colocando os donos da casa em vantagem. O time bauruense manteve o controle da partida e ampliou novamente, desta vez com Peixoto, aos 32. Já nos minutos finais, Carrerette, o destaque do jogo, marcou o terceiro e fechou a goleada no Alfredão.

Com o resultado, o Noroeste soma três pontos importantes na competição nacional e ganha confiança na briga por uma vaga na próxima fase da Série D. O Norusca agora ocupa a segunda colocação, com 11 pontos.