A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Aprovação de Projetos, segue com a eleição de membros do Conselho do Município, para o biênio 2026/2028. Cada setor urbano e rural tem uma votação própria, assim como as entidades de classe, ONGs e universidades, com as inscrições dos candidatos acontecendo no próprio dia e local da eleição. Em todos os setores, a eleição começa às 18h, com limite até as 19h para inscrições de candidatos e, em seguida, a votação para definição dos membros.
Os candidatos e aqueles que pretendem votar na eleição precisam ter 18 anos ou mais. Na eleição para a escolha dos membros que representam a comunidade, os candidatos e eleitores devem obrigatoriamente residir em Bauru, no setor correspondente, apresentando comprovante de residência e documento oficial com foto e que tenha o número do CPF. Todas as informações, os documentos necessários e as regiões de abrangência de cada setor estão no edital publicado no Diário Oficial do dia 21 de março e disponível em https://www2.bauru.sp.gov.br/seplan/conselho_municipio.aspx
O Conselho do Município de Bauru é composto por 35 membros titulares, sendo 12 membros do Poder Público, e oito membros de entidades de classe, ONGs e institutos de ensino superior, sendo cinco membros para as entidades de classe, um membro para ONGs, e dois membros de instituto de ensino superior. Os outros 15 membros representam a comunidade local, sendo 12 membros eleitos na área urbana, com um membro para cada setor urbano, e três membros representando os nove setores rurais de Bauru.
Na área urbana, serão eleitos um titular e dois suplentes em cada setor. Na área rural, serão eleitos três titulares e dois suplentes representando os nove setores, com um titular de cada bacia hidrográfica – Vargem Limpa/Campo Novo, Água Parada e Batalha. Para a eleição das entidades, ONGs e institutos de ensino superior, serão um titular e dois suplentes para cada vaga.
Já foram realizadas as eleições na área urbana, dos setores de 1 a 9. Até o dia 21 de maio, serão realizadas as eleições dos setores de 10 a 12, e no dia 26 de maio acontece a votação para as entidades de classe, ONGs e institutos de ensino superior. Na área rural, as eleições serão nos dias 27, 28 e 29 de maio. Nos setores em que as vagas não forem preenchidas, a eleição das vagas remanescentes está prevista para o dia 9 de junho, às 18h, na Casa dos Conselhos, para todos os setores urbanos, rurais e entidades.
Datas da eleição
Início às 18h, com registro de candidatos até as 19h
Setores urbanos, entidades e instituições
19/05 – Setor 10
Emef Professora Lourdes de Oliveira Colnaghi – Rua Engenheiro João Batista Pacheco Fantin, 3-20 – Núcleo José Regino
20/05 – Setor 11
NER Lydia Nava Cury – Rua Anthero Donnini, 1-125 – Núcleo Geisel
21/05 – Setor 12
Emef Santa Maria – Rua Presidente Kennedy, 19-97 – Vila Cardia
26/05 – Entidades de classe, ONGs e Universidades
Casa dos Conselhos – Rua Cussy Júnior, 3-80 – Centro
Setores rurais
27/05 – APA Vargem Limpa/Campo Novo
IPMet – Unesp
28/05 – APA Água Parada
Salão de Festas do Rio Verde
29/05 – APA Batalha
Centro Rural do Distrito de Tibiriçá