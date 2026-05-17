A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Aprovação de Projetos, segue com a eleição de membros do Conselho do Município, para o biênio 2026/2028. Cada setor urbano e rural tem uma votação própria, assim como as entidades de classe, ONGs e universidades, com as inscrições dos candidatos acontecendo no próprio dia e local da eleição. Em todos os setores, a eleição começa às 18h, com limite até as 19h para inscrições de candidatos e, em seguida, a votação para definição dos membros.

Os candidatos e aqueles que pretendem votar na eleição precisam ter 18 anos ou mais. Na eleição para a escolha dos membros que representam a comunidade, os candidatos e eleitores devem obrigatoriamente residir em Bauru, no setor correspondente, apresentando comprovante de residência e documento oficial com foto e que tenha o número do CPF. Todas as informações, os documentos necessários e as regiões de abrangência de cada setor estão no edital publicado no Diário Oficial do dia 21 de março e disponível em https://www2.bauru.sp.gov.br/seplan/conselho_municipio.aspx

O Conselho do Município de Bauru é composto por 35 membros titulares, sendo 12 membros do Poder Público, e oito membros de entidades de classe, ONGs e institutos de ensino superior, sendo cinco membros para as entidades de classe, um membro para ONGs, e dois membros de instituto de ensino superior. Os outros 15 membros representam a comunidade local, sendo 12 membros eleitos na área urbana, com um membro para cada setor urbano, e três membros representando os nove setores rurais de Bauru.