A Polícia Civil de Bauru realizou, na noite desta sexta-feira (15), uma operação contra o tráfico de drogas no Jardim Ouro Verde, em Bauru, e apreendeu mais de 230 porções de entorpecentes. A ação foi conduzida por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG), que investigavam possíveis pontos de receptação ligados ao comércio de drogas. De acordo com a corporação, os policiais realizaram vigilância em um local conhecido como “Biqueira do Sobrado”, na quadra 2 da rua Zenzo Kikuti, após receberem informações sobre a movimentação de traficantes na região. Durante o monitoramento, os investigadores observaram dois indivíduos se revezando no atendimento a veículos, em uma dinâmica típica de venda de drogas.

No momento da abordagem, os suspeitos tentaram fugir por uma viela próxima, mas foram cercados pelas equipes policiais. Um adolescente de 16 anos foi detido carregando uma pochete com diversas porções de maconha. Já o segundo suspeito, um homem de 21 anos, tentou escapar pulando muros e acessando um terreno baldio e uma residência, mas acabou localizado pelos agentes. Com ele, os policiais encontraram uma bolsa contendo porções de cocaína, crack, além de dinheiro em espécie.

Os dois foram encaminhados à sede do SIG. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Já o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. A autoridade policial também representou pela prisão preventiva do suspeito. Ao todo, foram apreendidas 114 porções de cocaína, 67 porções de maconha, 53 porções de crack e quatro porções de haxixe.