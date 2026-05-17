18 de maio de 2026
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TEMPORAL EM BAURU

DAE e empresas atuam para restabelecer unidades afetadas

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru e a CPFL, concessionária de energia elétrica, trabalham, neste domingo (17), para retomar a operação de unidades de produção e reservação de água paralisadas em razão das fortes chuvas e ventos que atingiram o município.

A falta de energia afetou temporariamente as unidades Lotes Urbanizados, Distrito III, Vargem Limpa, Primavera, Geisel, Zona Norte, Gasparini, Lago Sul, Cyrella Estoril, Chácaras Cardoso, Alphaville e Samambaia. Em decorrência dessa paralisação, o abastecimento nas regiões atendidas por esses sistemas pode apresentar intermitência ou variações na pressão da água.

O DAE recomenda o uso consciente das reservas domiciliares, até a conclusão dos atendimentos e normalização gradativa do sistema. Casos emergenciais podem ser comunicados pelo telefone 0800 771 0195, disponível para chamadas de telefones fixos e celulares.

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