A comissão organizadora da Mostra Japão vem a público comunicar a decisão de encerrar antecipadamente as atividades da sua 48ª edição na cidade de Bauru, que se realizava neste domingo (17), no Recinto Mello Moraes. A medida foi adotada em decorrência do forte temporal que atingiu o município na manhã de hoje. "Pautada pela máxima responsabilidade, a organização optou pela interrupção imediata da programação técnica, cultural e gastronômica planejada para este último dia, visando prioritariamente preservar a segurança, o bem-estar e a integridade física de todos os nossos visitantes, artistas, expositores e colaboradores. A prioridade absoluta do evento sempre será a salvaguarda humana", informou a assessoria de comunicação da Mostra.

"A coordenação aproveita a oportunidade para expressar o seu mais profundo agradecimento e respeito à população de Bauru e de toda a região centro-oeste paulista. A sexta-feira e o sábado foram marcados por um sucesso absoluto, registrando números expressivos de público e operando com "casa cheia". Mesmo sob momentos de instabilidade chuvosa no dia de ontem, o prestígio, o carinho do público e o respeito demonstrados por autoridades e parceiros consolidaram o sucesso de mais uma edição histórica", afirma a assessoria.

"Estendemos nossos sinceros agradecimentos aos veículos de comunicação e profissionais de imprensa — que cobriram o evento com excelência e dedicação —, bem como aos parceiros estratégicos pela confiança e apoio contínuo. Contamos com a compreensão de todos e reafirmamos o compromisso da Mostra Japão em retornar, em momento oportuno, com a mesma energia, segurança e riqueza cultural de sempre", finaliza a nota enviada ao JCNET, que apoiou o evento.