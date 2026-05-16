Uma corrida diária, perigosa e sem vencedor. É isso o que motoristas e motociclistas vivenciam todos os dias, entre 7h e 9h e também das 17h às 19h, de segunda a sexta-feira, nas principais artérias do trânsito de Bauru, que há anos já demonstram não comportar mais veículos além do volume atual da frota existente na cidade. A queixa é enorme e a solução definitiva, na percepção deles, ainda parece estar muito longe de existir. Segundo Adilson Caldeira, diretor de Sistema Viário e Transportes da Emdurb, hoje a cidade conta com três principais cruzamentos de grande fluxo: o das avenidas Nuno de Assis e Nações Unidas, próximo ao Terminal Rodoviário; o da Rodrigues Alves com a Nações Unidas; e também o da Duque de Caxias com a Marechal Rondon.

Ainda segundo ele, estes três trechos são os piores para a fluidez do trânsito, principalmente nos horários de "rush". "Nós, da Emdurb, constantemente monitoramos esses três pontos, entre outros, claro, buscando soluções para que a fluidez esteja sempre melhorando", diz ele.

Outros gargalos da cidade estão na avenida Comendador José da Silva Martha, seja na altura da Praça do Tênis, no sentido Mello Moraes-Praça Portugal, isso pela manhã, e, à noite, no sentido oposto. O Viaduto Antônio Eufrásio de Toledo, que liga a Duque de Caxias à Praça do Relógio, também acumula enorme engarrafamento diariamente, principalmente no período noturno. O trevo do bairro Santa Luzia com a Nuno de Assis e os acessos à avenida Marechal Rondon também são novos gargalos diários de veículos. O mesmo problema acontece na avenida Pedro de Toledo, no sentido Centro-Vila Falcão, também à noite.