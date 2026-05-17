Quem pratica atividade física provavelmente já ouviu falar em pré-treino. A expressão costuma remeter a suplementos industrializados para dar energia imediata. Mas a ciência mostra que o conceito consiste, na prática, em fornecer combustível adequado ao corpo antes do exercício.

"O maior objetivo da alimentação pré-treino é permitir fazer o exercício sem nenhuma intercorrência, como mal-estar, náusea, desmaio, ou ter que parar antes", explica a nutricionista e mestre em saúde pública, Renata Furlan.

Um estudo publicado na revista PLOS ONE comparou o consumo de bananas com o de bebidas esportivas durante uma prova de ciclismo de 75 km e concluiu que o desempenho foi semelhante nos dois grupos. A fruta ainda levou vantagem por conter antioxidantes naturais. O resultado reforça que alimentos acessíveis podem desempenhar papel estratégico no rendimento físico.