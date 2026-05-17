Interromper e recomeçar o uso de análogos de GLP-1, classe de medicamentos usada para diabetes e obesidade conhecida como "canetas emagrecedoras", pode reduzir a eficácia do remédio. É o que aponta um novo estudo conduzido por pesquisadores da Escola de Medicina Perelman, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, publicado na revista científica "Journal of Clinical Investigation Insight".

O trabalho, feito com camundongos com sobrepeso, mostrou que, cada vez que os animais tinham o tratamento interrompido e reiniciado, eles perdiam menos peso em comparação com a redução inicial. Para Thomas H. Leung, autor do estudo, os resultados indicam que a eficácia dos medicamentos "pode depender da consistência".

"Iniciar o GLP-1 pode ser uma daquelas decisões que (...) exigem um compromisso de longo prazo, e pode não ser a melhor opção para pessoas que têm dificuldade em tomar uma medicação diariamente ou semanalmente", disse o autor em comunicado.

Peso volta rapidamente