Se você tem um pet, é muito provável que já tenha ouvido falar em acupuntura em cães e gatos. Essa terapia, assim como acontece com os humanos, traz uma série de benefícios para os animais.
A acupuntura é um método terapêutico que foi criado há mais de 5 mil anos, sendo uma importante técnica da medicina chinesa que tem como objetivo fazer a manutenção da saúde do paciente pelo equilíbrio das energias.
Esse método funciona com a aplicação de agulhas muito finas em pontos específicos do corpo, provocando o relaxamento e ajudando no tratamento de doenças.
Além da tradicional acupuntura feita com agulhas muito finas, podemos complementar a técnica com aplicação de massagem, aplicações de calor e aplicação de corrente elétrica nos pontos de acupuntura.
Para entender como funciona a acupuntura em cães e gatos, é importante ter um conhecimento prévio sobre o funcionamento do corpo deles. Os animais, assim como os humanos, têm pontos meridianos, ou seja, canais por onde a energia vital circula pelo organismo.
Esses pontos fazem a conexão da pele com outros tecidos e órgãos, sendo um dos principais fatores para a ocorrência das sensações pelo corpo. Dessa forma, quando as agulhas são aplicadas nos locais corretos, provocam o bem-estar em inúmeras localidades do organismo.
Para um animal ser inteiramente saudável, ele precisa ter um equilíbrio de energia nesses pontos meridianos. Quando isso não acontece, pode causar problemas físicos e emocionais. Uma aplicação correta da técnica ajuda nesse controle, promovendo a liberação de hormônios que causam o bem-estar e o equilíbrio desses pontos.
As sessões de acupuntura cães e gatos, geralmente, têm a duração de 20 a 40 minutos, variando de acordo com a necessidade do paciente, que também influencia na quantidade de vezes em que será aplicada durante a semana.
Entre os profissionais, há o entendimento que de 4 a 8 sessões já é possível verificar os primeiros resultados da acupuntura e alguns pacientes já apresentam melhoras perceptíveis após a primeira sessão.
A prática é reconhecida como uma especialidade veterinária, portanto, é necessário ter formação para aplicar a técnica em cachorros e bichanos. Por esse motivo, opte por um veterinário qualificado para cuidar do seu animal de estimação!
O que é?
A acupuntura pet é uma terapia milenar chinesa segura e eficaz, utilizada na medicina veterinária para tratar dores, paralisias, doenças crônicas e melhorar a qualidade de vida de cães e gatos. Através da inserção de agulhas finas ou laser, estimula pontos específicos, liberando endorfina, promovendo relaxamento muscular e aliviando dores ortopédicas ou neurológicas.
Benefícios e Indicações
Tratamento da dor: Eficaz em casos de displasia coxofemoral, hérnia de disco, artrite e artrose.
Neurologia: Auxilia no tratamento de paralisias, síndrome de disfunção cognitiva e epilepsia.
Qualidade de Vida: Aumenta a imunidade, melhora o funcionamento orgânico e promove relaxamento.
Pós-cirúrgico: Ajuda na recuperação funcional e alívio de dor.
Como funciona: Além do agulhamento (seco), pode incluir eletroestimulação, laserpuntura (ideal para animais sensíveis) e moxabustão (calor).
Comportamento: Geralmente, os animais aceitam bem, relaxam e podem até dormir durante a sessão, que dura cerca de 20 minutos.
Segurança: É crucial que o procedimento seja realizado por um médico veterinário especializado.
Custos: O valor médio de uma sessão varia entre R$60 e R$180, dependendo da região e técnicas adicionais. O atendimento domiciliar é disponível, sendo uma opção para animais com dificuldade de locomoção.
Acupuntura ajuda na cura de doenças em animais
A acupuntura, tratamento alternativo com agulhas usado em para casos que a medicina tradicional não resolve, pode ser encarado como único ou como terapia adicional para curar doenças também na saúde de animais A especialidade é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária desde 1995.
A aplicação da acupuntura no tratamento de algumas doenças de cães e gatos tem apresentado melhor resultado terapêutico que o do tratamento convencional feito com medicamentos.
O tratamento consiste na estimulação de pontos específicos na pele ou mais profundos, denominados meridianos, por onde circula a energia chi. Esta energia responsável pela vida e saúde do organismo é composta de duas forças antagonistas, mas complementares, denominadas In e Iang.
As duas energias ocorrem em exatas proporções, uma predominando sobre a outra em cada meridiano. A saúde é o equilíbrio dessa energia e a totalidade das manifestações vitais, físicas e psíquicas no organismo são produtos simultâneos de sua atividade In e Iang.
A acupuntura atua por mecanismos nervosos e hormonais, por ativação de receptores localizados na região cutânea. De acordo com o professor, os estímulos são transmitidos ao sistema nervoso central. Normalmente os animais não apresentam reação de dor durante as sessões e é comum a ocorrência de sonolência, não havendo necessidade do uso de tranquilizantes para introdução das agulhas.
Em 60% dos casos de doenças neuromusculares, como sequelas nervosas de cinomose - síndrome que pode causar paralisia nos membros do animal -, a acupuntura consegue reverter o processo e fazer com que os cães voltem a andar sem sentir dor.
Nos animais, assim como no homem, a acupuntura pode ser utilizada para o tratamento de várias enfermidades, substituindo a terapêutica convencional ou ainda auxiliando a mesma de acordo com a situação.
Para quem pensa que a acupuntura é usada somente em animais de pequeno porte, o emprego dela tem apresentado bons resultados para melhorar o condicionamento de equinos submetidos a diferentes provas de competição.
Quanto tempo demora?
Uma sessão de acupuntura em cachorros geralmente dura entre 20 a 40 minutos, podendo chegar a 1 hora em casos específicos. Embora a consulta completa seja mais longa, o tempo de permanência das agulhas no corpo do animal costuma ser menor, variando de 10 a 20 minutos.
A técnica é segura e pode ser realizada por veterinários especializados para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar do pet.
Detalhes
Duração da permanência da agulha: Normalmente, as agulhas ficam posicionadas entre 10 e 20 minutos.
Tempo total da consulta: O atendimento total, incluindo avaliação e aplicação, leva em média 30 a 40 minutos.
Frequência: No início, as sessões costumam ser de 1 a 2 vezes por semana, diminuindo conforme a melhora do animal.
Tratamento: O número de sessões varia, mas geralmente são necessárias de 5 a 10 sessões para avaliar a resposta individual do paciente.
Comportamento: A maioria dos animais fica relaxada e calma durante o procedimento, e muitos chegam a dormir, não sendo necessária sedação na maioria dos casos.
Indicações: Muito comum para o tratamento de dores crônicas, problemas ortopédicos (displasia) e neurológicos (hérnia de disco).
Quando aplicar
Geralmente, a acupuntura é aplicada em animais idosos, porém, a técnica também pode ser indicada por um veterinário de acordo com a doença e as necessidades do pet. Dentre os quadros em que o método terapêutico pode aparecer como opção de tratamento, estão:
- Casos em que ficam sequelas da cinomose
- Doenças musculares
- Artrose
- Artrite
- Asma
- Paralisia ou paraplegia de cães e gatos
- Tratamento de câncer
- Tratamento de alterações renais
- Obesidade canina