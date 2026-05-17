Se você tem um pet, é muito provável que já tenha ouvido falar em acupuntura em cães e gatos. Essa terapia, assim como acontece com os humanos, traz uma série de benefícios para os animais.

A acupuntura é um método terapêutico que foi criado há mais de 5 mil anos, sendo uma importante técnica da medicina chinesa que tem como objetivo fazer a manutenção da saúde do paciente pelo equilíbrio das energias.

Esse método funciona com a aplicação de agulhas muito finas em pontos específicos do corpo, provocando o relaxamento e ajudando no tratamento de doenças.