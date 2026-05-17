A Apple liberou no Brasil a oferta de aplicativos das bets (como apostas esportivas e cassinos online) nos aparelhos eletrônicos da empresa, como iPhone e iPad.

Em comunicado, a big tech diz que a permissão vale para as casas de aposta de alíquota fixa que tenham licença válida concedida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Até aqui, a Apple proibia qualquer bet, inclusive as regularizadas, de oferecer seus aplicativos no Brasil. Neste cenário, casas de apostas ilegais conseguiam driblar as restrições e oferecer o serviço, como o jogo do tigrinho, inclusive com foco no público infantil -o que é ilegal pela lei nacional.