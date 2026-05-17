Bauru possui um projeto independente de cultura "Arte em Cena" ligado ao teatro que está trazendo diversão para toda a região. O foco maior da iniciativa, de acordo com o diretor geral da companhia, Eduardo Carriel, é difundir o teatro e levar cultura e arte de forma acessível ao público. O valor dos ingressos varia entre R$30 e R$60, e a companhia completa seu terceiro ano de atuação.

Pensando em democratizar o acesso, o projeto mantém uma porcentagem de 15% dos ingressos destinada a doações para projetos sociais e pessoas de baixa renda. A iniciativa busca atrair público de regiões periféricas que têm interesse no teatro. A ação contribuiu para ampliar o público, estimado em cerca de 10 mil pessoas que já prestigiaram as apresentações.

O atual projeto, "O Auto da Compadecida - O Musical", estreou em Bauru durante a 23ª edição da Feira do Livro da cidade, em abril deste ano. A montagem apresenta, pela primeira vez, a obra em formato musical, com adaptação fiel do texto de Ariano Suassuna, e com uma autorização especial da família do autor, através da Associação Brasileira de Música e Arte (ABRAMUS).