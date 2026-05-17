Bauru possui um projeto independente de cultura "Arte em Cena" ligado ao teatro que está trazendo diversão para toda a região. O foco maior da iniciativa, de acordo com o diretor geral da companhia, Eduardo Carriel, é difundir o teatro e levar cultura e arte de forma acessível ao público. O valor dos ingressos varia entre R$30 e R$60, e a companhia completa seu terceiro ano de atuação.
Pensando em democratizar o acesso, o projeto mantém uma porcentagem de 15% dos ingressos destinada a doações para projetos sociais e pessoas de baixa renda. A iniciativa busca atrair público de regiões periféricas que têm interesse no teatro. A ação contribuiu para ampliar o público, estimado em cerca de 10 mil pessoas que já prestigiaram as apresentações.
O atual projeto, "O Auto da Compadecida - O Musical", estreou em Bauru durante a 23ª edição da Feira do Livro da cidade, em abril deste ano. A montagem apresenta, pela primeira vez, a obra em formato musical, com adaptação fiel do texto de Ariano Suassuna, e com uma autorização especial da família do autor, através da Associação Brasileira de Música e Arte (ABRAMUS).
Todo o elenco é formado por artistas de Bauru. Ao todo, a produção reúne uma equipe de 19 pessoas, entre atores, pianista e técnicos. O espetáculo também percorrerá outras cidades da região. A temporada inclui apresentações em Marília, Pederneiras, Jaú, Arealva, Assis, Lençois Paulista e Piraju. A circulação segue até outubro, quando o projeto encerra a temporada.
A companhia também desenvolve atividades de formação. O projeto reúne cerca de 50 artistas, sendo 46 de Bauru e quatro de cidades da região. O grupo promove aulas de teatro e teatro musical para crianças e adolescentes. Os cursos são ministrados por professores formados na área de teatro, com preparação específica para orientar os alunos.
Entre os apoiadores do projeto estão a Unimed Bauru, a pizzaria Borda e Lenha, Floricultura Bom Jesus, CNA Idiomas Bauru e a empresa Sincoecta. As instituições colaboram para manter o projeto ativo e levar a diversas cidades da região uma experiência cultural acessível e de qualidade.
A companhia possui sede na avenida Rodrigues Alves, 14-94, no Centro de Bauru, para outras informações entre em contato com o instagram @arteemcenabauru.