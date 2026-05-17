Candidatos ao Sistema Confea/Crea e Mútua participaram, nesta semana, de um encontro em Bauru com profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências para discutir demandas regionais, apresentar propostas e debater ações voltadas ao fortalecimento das categorias.
A presidente licenciada do CREA-SP e candidata à reeleição Ligia Mackey afirmou que a atual gestão busca ampliar a aproximação entre o conselho e os profissionais, inclusive aqueles que não participam ativamente de associações e entidades representativas.
Segundo ela, o objetivo é aumentar a participação da categoria e compreender as necessidades dos profissionais em diferentes regiões.
Ligia também destacou ter sido a primeira mulher a vencer uma eleição para a presidência do CREA-SP em 90 anos de história da instituição. Já o candidato à presidência do Confea, Vinicius Marchese, afirmou que as visitas pelo estado têm como principal finalidade ouvir os profissionais e entender as características e demandas locais.
A eleição do Sistema Confea/Crea será realizada de forma online no dia 3 de julho. Para votar, os profissionais devem atualizar o cadastro até o dia 2 de junho.
A chapa apresentada no encontro também conta com Luis Chorilli Neto, Ana Paula Ribeiro e João Bosco Romeiro para a Mútua.