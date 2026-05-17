Candidatos ao Sistema Confea/Crea e Mútua participaram, nesta semana, de um encontro em Bauru com profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências para discutir demandas regionais, apresentar propostas e debater ações voltadas ao fortalecimento das categorias.

A presidente licenciada do CREA-SP e candidata à reeleição Ligia Mackey afirmou que a atual gestão busca ampliar a aproximação entre o conselho e os profissionais, inclusive aqueles que não participam ativamente de associações e entidades representativas.

Segundo ela, o objetivo é aumentar a participação da categoria e compreender as necessidades dos profissionais em diferentes regiões.