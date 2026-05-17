18 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BAURU

Candidatos ao Sistema Confea/Crea defendem aproximação com setor

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Priscila Medeiros
Edvaldo Lopes Ferraz, Vinicius Marchese, Ligia Mackey, Luis Chorilli Neto, Ana Paula Ribeiro e João Bosco Romeiro
Edvaldo Lopes Ferraz, Vinicius Marchese, Ligia Mackey, Luis Chorilli Neto, Ana Paula Ribeiro e João Bosco Romeiro

Candidatos ao Sistema Confea/Crea e Mútua participaram, nesta semana, de um encontro em Bauru com profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências para discutir demandas regionais, apresentar propostas e debater ações voltadas ao fortalecimento das categorias.

A presidente licenciada do CREA-SP e candidata à reeleição Ligia Mackey afirmou que a atual gestão busca ampliar a aproximação entre o conselho e os profissionais, inclusive aqueles que não participam ativamente de associações e entidades representativas.

Segundo ela, o objetivo é aumentar a participação da categoria e compreender as necessidades dos profissionais em diferentes regiões.

Ligia também destacou ter sido a primeira mulher a vencer uma eleição para a presidência do CREA-SP em 90 anos de história da instituição. Já o candidato à presidência do Confea, Vinicius Marchese, afirmou que as visitas pelo estado têm como principal finalidade ouvir os profissionais e entender as características e demandas locais.

A eleição do Sistema Confea/Crea será realizada de forma online no dia 3 de julho. Para votar, os profissionais devem atualizar o cadastro até o dia 2 de junho.

A chapa apresentada no encontro também conta com Luis Chorilli Neto, Ana Paula Ribeiro e João Bosco Romeiro para a Mútua.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários