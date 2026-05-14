Piratininga - A cidade de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) entra em clima de festa nesta semana com a realização da 29.ª Festa do Peão de Piratininga, principal evento do calendário comemorativo pelos 131 anos do município, celebrados oficialmente no dia 18 de maio. A programação acontece entre os dias 14 e 17 de maio, no Recinto de Festas Bertino Pinotti, com entrada gratuita e expectativa de grande público durante os quatro dias de evento.
Tradicional na região, a Festa do Peão de Piratininga reúne rodeio em touros, provas equestres, praça de alimentação, parque de diversões e uma grade de shows com nomes de destaque da música nacional, consolidando o evento como um dos mais aguardados do interior paulista.
A abertura oficial será nesta quinta-feira (14), com o início do rodeio em touros e show da dupla Clayton e Romário. Na sexta-feira (15), sobe ao palco a dupla Ícaro e Gilmar. Já no sábado (16), o público poderá acompanhar a apresentação do Clube da Viola, valorizando a música sertaneja raiz. Encerrando a programação, o cantor Alexandre Pires se apresenta no domingo (17) com o espetáculo “Pagonejo Bão”. Os shows têm previsão de início às 23h30.
Além das atrações musicais, a festa contará com diversas atividades ao longo do fim de semana. Entre sexta e domingo, o tradicional Ranchinho do Rodeio funcionará a partir do meio-dia, oferecendo almoço e espaço de convivência para as famílias. Toda a renda arrecadada com alimentação e bebidas será revertida para entidades assistenciais do município.
A programação inclui ainda as tradicionais provas dos Três Tambores e Team Roping, realizadas no sábado e no domingo, com disputas ao longo do dia e participação de competidores da região. O parque de diversões também será uma das atrações do recinto todas as noites do evento e, excepcionalmente no domingo, também no período da tarde, das 12h às 16h.
Mais do que entretenimento, a Festa do Peão representa um importante movimento para a economia local, impulsionando setores como comércio, turismo e serviços, além de reforçar a tradição cultural e o sentimento de pertencimento da população durante as comemorações do aniversário da cidade.