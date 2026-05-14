Piratininga - A cidade de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) entra em clima de festa nesta semana com a realização da 29.ª Festa do Peão de Piratininga, principal evento do calendário comemorativo pelos 131 anos do município, celebrados oficialmente no dia 18 de maio. A programação acontece entre os dias 14 e 17 de maio, no Recinto de Festas Bertino Pinotti, com entrada gratuita e expectativa de grande público durante os quatro dias de evento.

Tradicional na região, a Festa do Peão de Piratininga reúne rodeio em touros, provas equestres, praça de alimentação, parque de diversões e uma grade de shows com nomes de destaque da música nacional, consolidando o evento como um dos mais aguardados do interior paulista.

A abertura oficial será nesta quinta-feira (14), com o início do rodeio em touros e show da dupla Clayton e Romário. Na sexta-feira (15), sobe ao palco a dupla Ícaro e Gilmar. Já no sábado (16), o público poderá acompanhar a apresentação do Clube da Viola, valorizando a música sertaneja raiz. Encerrando a programação, o cantor Alexandre Pires se apresenta no domingo (17) com o espetáculo “Pagonejo Bão”. Os shows têm previsão de início às 23h30.