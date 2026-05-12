A primeira ocorrência foi registrada por volta das 21h. De acordo com o BO, equipe do Baep fazia operação no bairro e, ao desembarcar da viatura, em uma área de pasto, iluminou a região e visualizou dois homens próximos a um arbusto que, segundo os policiais militares, passaram a efetuar disparos contra eles com arma de fogo, o que fez com que eles reagissem. O socorro foi acionado, mas Guilherme Alves Marques de Oliveira, 18 anos, atingido no tórax, abdômen e joelho, e Luis Silvestre da Silva Neto, 21 anos, atingido na cabeça, morreram no local. Segundo o relato da PM, com eles foram apreendidos revólver calibre .38 e pistola calibre .765, com as numerações raspadas, um radiocomunicador e uma mochila com drogas.

Sacos pretos de lixo com entorpecentes de diversos tipos também foram encontrados próximos aos jovens, segundo informou a PM. No total, ainda segundo o BO, os policiais efetuaram 27 disparos de fuzil. O delegado plantonista foi até o local e declarou no registro policial que as armas não estavam junto aos corpos, pois haviam sido recolhidas pelos PMs. A região passou por perícia.

O delegado apreendeu os armamentos dos agentes e as armas recolhidas por eles e determinou realização de exame residuográfico nos jovens. A ocorrência foi registrada como morte decorrente de intervenção policial, tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio contra agente de segurança pública no exercício da função e será investigada.