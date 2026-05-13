Uma família que deixou Bauru em 2024 para morar na Capital paulista está no centro de uma investigação de tortura após a morte de um menino de 11 anos, encontrado na noite desta segunda-feira (11), no bairro Cidade Kemel, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Delegacia de Defesa da Mulher de Bauru, a família já havia sido alvo de uma investigação por suposta violência doméstica em 2022 na cidade, mas o caso acabou arquivado pelo Poder Judiciário no mesmo ano.

Segundo informações do site Metrópoles e da Polícia Militar, o pai da criança, identificado como Chris Douglas, foi preso em flagrante após admitir aos policiais que costumava acorrentar o filho dentro de casa para impedir que ele saísse para a rua. O garoto, identificado como Kratos Douglas, foi encontrado caído no chão de um dos quartos da residência, próximo à cama, já sem vida. De acordo com a PM, a criança apresentava hematomas nos braços, mãos e pernas, além de sinais de desnutrição.

O caso começou a ser investigado após equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionarem a polícia ao identificarem indícios de maus-tratos durante o atendimento da ocorrência. Em depoimento, o pai afirmou que prendia o menino com correntes, mas negou ter cometido agressões físicas ou tortura. A Polícia Civil, no entanto, trata o caso como tortura e apura as circunstâncias da morte.