Dois ladrões entraram, na madrugada desta quarta-feira (13), em uma fundação que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, situada no Jardim Bela Vista, em Bauru, para subtrair um botijão de gás e itens que estavam na geladeira. Ao se depararem com uma funcionária e um vigilante, um deles chegou a ameaçá-los com um objeto pontiagudo para conseguir escapar. No entanto, ele foi preso pela Polícia Militar na via pública.

Segundo o registro policial, o trabalhador do monitoramento de segurança segurou um dos criminosos, de 38 anos. Já o outro conseguiu fugir. Durante a tentativa de rendê-lo com as próprias mãos, enquanto a outra funcionária acionava a PM, o indivíduo pegou um objeto para ameaçá-los, exigindo sua soltura antes da chegada dos policiais. Diante do risco de ser ferido, o vigilante o libertou, porém, o ladrão foi preso por uma equipe da Polícia Militar que chegou rapidamente ao local.

O outro ladrão permanece foragido. Além do botijão de gás, foram recuperados leite e queijo.