A Polícia Federal (PF) de Bauru faz uma Operação na manhã desta terça-feira (12), com 13 mandados de busca e apreensão, na sede da Prefeitura de Jaú (a 47 quilômetros de Bauru), na casa do prefeito Ivan Cassaro (PSD), além de outros endereços residenciais e comerciais da cidade, inclusive de aliados políticos. A investigação é de supostas irregularidades nas eleições de 2024. De acordo com o mandado expedido pela Justiça Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, são apurados crimes de corrupções ativa e passiva, associação criminosa, compra de votos, prevaricação e abuso de poder político ou econômico.

Segundo a PF, as investigações apontam para a possível compra de matérias jornalísticas favoráveis à gestão municipal e negativas à oposição, mediante pagamentos clandestinos destinados a grupos de comunicação e páginas em redes sociais. Durante o cumprimento das diligências, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos, que serão submetidos à perícia e análise para aprofundamento das investigações.

Também são investigados pela PF Marco Lucio Cipola, ex-secretário de Assistência Social de Jaú, que pediu demissão do cargo em 2024; Norberto Leonelli Neto, secretário de Habitação e Planejamento Urbanístico (o Ministério Público chegou a pedir sua exoneração em março, mas não foi acatado pelo prefeito); Dejair Aparecido Palacio, que ocupou cargos comissionados na Prefeitura de Jaú e que é proprietário da empresa Dejavans Locadora de Vans, que também alvo de investigação; o narrador esportivo José Maria Contatore; Vanderlei Gregorio Alves, o Wando Alves, jornalista da Rádio Web TV Tribuna Regional de Jaú; o também jornalista Artur Soares Filho, de Dois Córregos; o ex-candidato a vereador pelo PL Roberson Donizete Bombonato e a empresária Patricia Aparecida De Melo, proprietária da Raj Brasil Servicos e Construções Ltda, que também é alvo da investigação.