Sob forte comoção de familiares e amigos, foi enterrado na tarde desta quarta-feira (13), em Bauru, o corpo de Kratos Douglas, de 11 anos, menino encontrado morto na última segunda-feira (11), na zona leste de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil como tortura e maus-tratos. Familiares e amigos acompanharam o velório no Centro Velatório Liberato Tayano (ao lado do Cemitério da Saudade) antes do sepultamento, no Cemitério Jardim dos Lírios.

Em entrevistas concedidas às equipes da Record SP e Record Bauru, a mãe da criança, Karina de Oliveira, afirmou acreditar que o filho foi vítima de tortura e relatou que não via os filhos havia quatro anos. “Quando eu deixei meu filho com ele, meu filho estava lindo, não tinha nada”, disse, emocionada. Segundo Karina, ela jamais imaginou que os filhos viviam em situação de maus-tratos. “Pra mim, meus filhos estavam bem. De maneira alguma imaginei que ele faria isso”, afirmou.

A mãe contou ainda que o ex-companheiro, Chris Douglas, nunca havia demonstrado agressividade física contra as crianças durante o relacionamento. “Ele nunca bateu nos filhos, nunca foi um pai ruim. Não era muito presente, porque nunca gostou de trabalhar. Quem sustentava a casa era eu”, relatou. Karina também revelou que sofria ameaças do ex-marido após a separação. “Ele me ameaçava. Dizia que se eu tentasse pegar a guarda dos meus filhos, iria me matar. Ele chegou até a mostrar uma arma para mim”, desabafou.