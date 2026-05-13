Duartina - Uma paciente de 40 anos denunciou ter sido vítima de suposta importunação sexual praticada por motorista de ambulância de 55 anos durante trajeto entre o hospital de Duartina (38 quilômetros de Bauru) e a casa dela, na zona rural. A mulher alega que o suspeito teria acariciado os seus seios, e chegou a gravar parte do suposto abuso com o celular. O motorista foi afastado das suas funções e o caso é investigado pela Polícia Civil.

A reportagem apurou que o suposto abuso sexual teria ocorrido na madrugada desta quarta-feira (13), por volta das 2h, quando o motorista levava a mulher até o sítio onde ela mora após atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Duartina – Hospital Santa Luzia. Uma gravação a que a reportagem teve acesso mostra o homem apalpando os seios da paciente - que estava sentada no banco de passageiro da ambulância - sobre a roupa dela.

Pela manhã, a mulher denunciou o fato ao hospital e também à polícia e um boletim de ocorrência (BO) de importunação sexual foi registrado para que a ocorrência seja investigada pela Polícia Civil. Procurado pela reportagem, o provedor do hospital de Duartina, Márcio Eduardo Leite Prates, informou que, assim que soube da situação, determinou o afastamento do motorista de suas funções. "Essa não é uma conduta correta", diz.