13 de maio de 2026
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EM JAÚ

Adolescente fere padrasto com facão após discussão e é apreendido

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar/Divulgação
A Polícia Militar (PM) localizou o adolescente no imóvel; ele confessou a agressão e foi levado ao plantão policial, acompanhado da mãe
A Polícia Militar (PM) localizou o adolescente no imóvel; ele confessou a agressão e foi levado ao plantão policial, acompanhado da mãe

Jaú - Um adolescente foi apreendido em flagrante, na manhã desta quarta-feira (13), suspeito de atacar com facão o padrasto após uma discussão na residência da família, no Distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

Segundo o registro policial, durante o desentendimento, motivado por razões não informadas, o adolescente teria atingido seu padrasto com golpes de facão na região da cabeça.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida à Santa Casa de Jaú para atendimento. O estado de saúde dela não foi divulgado.

A Polícia Militar (PM) localizou o suspeito no imóvel. Ele confessou a agressão e foi levado ao plantão policial, acompanhado da mãe. Apreendido por ato infracional de tentativa de homicídio, permaneceu à disposição da Vara da Infância e da Juventude. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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