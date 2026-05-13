Jaú - Um adolescente foi apreendido em flagrante, na manhã desta quarta-feira (13), suspeito de atacar com facão o padrasto após uma discussão na residência da família, no Distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

Segundo o registro policial, durante o desentendimento, motivado por razões não informadas, o adolescente teria atingido seu padrasto com golpes de facão na região da cabeça.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida à Santa Casa de Jaú para atendimento. O estado de saúde dela não foi divulgado.